Appel à la solidarité envers un jeune homme de 24 ans et ses deux sœurs, récemment orphelins

Cette année encore, le Relais Inter-entreprises (RIE) n'a pas eu lieu. Cette course pédestre par équipe, organisée annuellement le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, le 27 mai, n'a pu se tenir, dans le contexte actuel d'épidémie de coronavirus.

Mais en attendant, l'aspect solidaire de cet évènement est toujours d'actualité.

C'est ainsi que les partenaires du Relais, informés des difficultés rencontrées par une famille, par une assistante sociale, ont décidé de lui venir en aide.

Cette famille est composée de NeIder, 24 ans, et ses deux soeurs âgées de 12 et 21 ans, qu'il a décidé de prendre en charge, après le décès de leur mère, en décembre dernier.

Cette initiative solidaire n'est pas une nouveauté. Pour rappel, l'an dernier, le RIE avait aussi mené une action de ce type, en collaboration avec l’association Entraide Guadeloupe.

En faisant preuve d'une grande abnégation, Neïder mène actuellement les démarches, auprès du juge pour enfants, afin d’obtenir le statut de personne tiers digne de confiance, c'est-à-dire pour devenir le tuteur légal de ses deux soeurs, dont la plus âgée est en situation de handicap.

De même, le jeune homme s'est rapproché de la Caisse d'allocations familiales, pour percevoir des aides financières.

Mes deux sœurs se sont des êtres chers. Donc, après le décès de la mère, je me suis dit que c'est à moi de m'en occuper, parce qu'on est trois, on vivait ensemble. Elles ont besoin de moi, de manière psychologique et aussi d'aide matérielle, pour pouvoir les aider à grandir et les mettre sur le bon chemin.

Ce n'est pas une question de sacrifice, c'est une question d'amour. Dès qu'on aime quelqu'un, peu importe ce qu'il faut faire, on le fait.

Neïder