Appel à témoins sur l'accident qui a fait un mort et quatre blessés à Goyave mercredi 13 novembre

Un accident mortel de la circulation routière est survenu le mercredi 13 novembre 2024 vers 09h40, sur la RN1, à hauteur du domaine de la Rose à Goyave (97128) impliquant trois véhicules. La gendarmerie lance un appel à témoins pour completer son enquête sur les circonstances de cet accident.

Dix jours après les faits, la gendarmerie lance un appel à témoins sur le carambolage qui a impliqué trois véhicules le mercredi 13 novembre peu après 9h30 du matin sur la RN 1 à hauteur du Domaine de la Rose à Goyave. Un homme de 80 ans est décédé. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées et transportées au Centre Hospitalier de Basse-Terre. Une intervention qui a mobilisé plus de trente sapeurs-pompiers, les forces de sécurité intérieure et le SMUR.

Si vous avez été témoins de cet accident, bien vouloir contacter la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Goyave au 05.90.61.45.15 ou le17.

Cette semaine-là, plusieurs accidents mortels ont endeuillé les routes de Guadeloupe. On compte 44 tués sur nos routes en 2024.