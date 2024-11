4 morts en une semaine, les chiffres de l'accidentalité en Guadeloupe s'envolent

43 personnes ont perdu la vie sur les routes de Guadeloupe, depuis le 1er janvier, dont 3 en 3 jours. En 2023, le bilan de l'accidentalité s'élevait à 40 tués.

Yasmina Yacou •

Quatre hommes ont perdu la vie dans des accidents de la route, entre le mercredi 13 novembre et ce lundi 18 novembre.

Mercredi dernier, vers 10h45, un carambolage impliquant trois véhicules, à La Rose, à Goyave, a fait un mort et 4 blessés légers. Un homme de 80 ans, en arrêt cardiaque à l’arrivée des secours, n’a pas survécu malgré la tentative de réanimation.

Dans la même semaine, samedi 16 novembre, un piéton d'environ 40 ans, percuté par un véhicule, à Grand-Camp, aux Abymes, sur la Nationale 1 est décédé.

Ce lundi (18 novembre) dans la nuit, un peu après 2 heures du matin, un automobiliste a traversé le giratoire de Blanchet à Gourbeyre, effectuant plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans un mur, indiquent les gendarmes. Les deux occupants du véhicule, deux hommes âgés de 20 et 30 ans, n’ont pas survécu à leurs blessures.

Une hausse des chiffres inquiétante

Depuis le début de l'année, 43 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route.

Parmi ces 43 tués, on dénombre 20 en véhicule léger (dont 6 passagers) et 23 usagers vulnérables dont 8 à moto, 1 en quad, 4 à cyclomoteur, 4 à vélo et 6 piétons. Les usagers vulnérables représentent un peu plus de 55 % des tués.

En 2023, à la même période on dénombrait 31 tués (soit une hausse de 29 %). Le bilan était de 40 victimes, au 31 décembre 2023.

En 2022, à la même période on dénombrait 38 tués (soit une hausse de 5 %). En fin d'année 2022, le bilan était de 49.

Des infractions régulières

Chaque lundi, les services de l'Etat publient le détail des infractions commises le week-end précédent. Des chiffres qui font état de comportements dangereux au volant.

Ainsi, du 15 au 17 novembre, en zone gendarmerie, 59 infractions ont été relevées dont principalement :

22 pour excès de vitesse dont 3 de plus de 40km/h,

8 pour non-respect du stop,

5 pour défaut de contrôle technique,

4 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique,

4 pour pneu lisse,

3 pour défaut d’assurance

3 pour non-port de la ceinture de sécurité.

Des infractions qui ont occasionné 6 suspensions de permis de conduire, prises par l’autorité préfectorale.

En zone police, 36 automobilistes sur 76 contrôlés ont été verbalisés dont principalement :

10 pour usage du téléphone au volant,

7 pour non-port de la ceinture de sécurité,

5 pour non-port du casque,

4 pour stationnement en double file,

2 pour défaut de contrôle technique

1 pour franchissement de ligne continue

Au total, 2 véhicules ont été immobilisés et 3 personnes interpellées.

