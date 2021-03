Après le décès d'une collégienne, les cours suspendus au collège Courbaril de Pointe-Noire

Eddy M. Golabkan, Ronhy Maléty et Yasmina Yacou •

A Pointe-Noire, ce (mercredi) matin, il n’y avait pas que le ciel qui était gris… L’ambiance était des plus pesante également... C'est tout un collège qui est sous le choc. Le décès de la jeune élève de 6e de l'établissement de Pointe-Noire a profondément bouleversé la communauté scolaire.

Hier, alors qu'elle participe à un cours de natation, avec sa classe, l'adolescente fait un malaise, selon les témoins. "Elle nageait avec ses copines et a perdu son bonnet. En retournant le chercher, elle s'est sentie mal" raconte Camille Élisabeth. Sortie de l'eau par son enseigante et prise en charge, d'abord par le maître nageur, puis par les secours, la jeune fille décède.

10 psychologues à l'écoute des élèves, du personnel et des parents

Un drame pour sa famille, mais aussi pour ses camarades de classe. Immédiatement, le rectorat a mis en place une cellule d'écoute académique pour accompagner les personnels et les élèves du collège. Très tôt ce mercredi matin, 10 psychologues et un médecin ont pu discuter avec le personnel enseignant, les employés de la piscine municipale, également présents et choqués par cette tragédie. Avant une rencontre avec les élèves. L'objectif était de les faire parler de ce qu'ils avaient vu, de leur ressenti... Certains, explique Judes Madin, pyschologue, ont pensé que la collégienne faisait une plaisanterie. Ce n'est qu'après qu'ils ont compris qu'elle n'allait pas bien. Il était important qu'ils s'expriment.



La commune meurtrie

Le maire de la commune s'est également rendu, ce matin, au collège Courbaril, afin de rencontrer la principale de l'établissement et les personnels. Lui aussi été particulièrement touché par le décès de la collégienne. "C'était une petite voisine" a t-il confié. Hier déjà, prévenu très tôt, Camille Élisabeth était sur place. Ce drame qui touche la communauté scolaire du collège, comme le confirme Catherine Grandisson principale du collège, touche toute la commune de Pointe-Noire…

La piscine est fermée depuis et ce jusqu’à nouvel ordre… Au collège la cellule d’écoute est en place jusqu’à la fin de la semaine… Les cours reprendront probablement lundi prochain.