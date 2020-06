Apwan kréyol pou'w pé sa byen palé fwansé : Le pari de l'atelier créole du Collège Front de Mer

Des ateliers de langue créole pour améliorer la maîtrise de la langue française. Une initiative qui a cours en ce moment au Collège Front de Mer à Pointe-à-Pître et que le recteur, Mostafa Fourar est allé soutenir ce vendredi, histoire de s'imprégner lui-même de la langue et la culture créole





Certains enseignants l’affirment, l’usage de la langue régionale permet aux élèves francophones d’améliorer la maitrise de la langue française. L’occasion de réfléchir sur la place du créole dans l’enseignement et singulièrement en éducation prioritaire.Cette initiative a été mise en place à partir du 2 juin dernier, lors de la reprise progressive des cours. Il s'agissait en premier lieu d’intéresser des élèves, non-inscrits régulièrement en créole durant l’année, à la langue, à la culture et au patrimoine.Les pédagogues pensent en effet que l’enseignement du créole peut être un véritable levier pour aider les élèves dans la compréhension des consignes ou des concepts savants.L'expérience des années passées depuis l'instauration de l'enseignement du créole en collège, montre que cela permet aux élèves créolophones d’améliorer la maîtrise de la langue française. Avec le temps, cet apprentissage a aussi été une arme efficace contre l’échec scolaire et le décrochage scolaire.Enfin, pour l'Education Nationale, cette expérience est l’occasion de réfléchir sur la place du créole dans l’enseignement et singulièrement en éducation prioritaire. La volonté affirmée est de promouvoir le créole puisqu'il contribue à la progression des élèves en français et ce, à travers toutes les disciplines.- Marie Noel Samut/ professeure de Créoles-lettres- Mostafa Fourar/ recteur d’académieVisiblement les élèves apprécient…- Créantor Kévin- Cassandra Mayoute