Arnaud Dolmen, de retour en Guadeloupe, honoré comme il se doit

Il ne s’y attendait pas, mais une foule attendait Arnaud Dolmen à sa descente d’avion, à l’aéroport "Guadeloupe - Pôle Caraïbes". Ses proches et ses fans avaient envie de lui signifier tout le bien qu’ils pensent de lui et de son œuvre, lui qui est le premier ultramarin à avoir été distingué aux Victoires du Jazz.

Christelle Martial, avec Nadine Fadel •

C’est un accueil en grandes pompes qui a été réservé à Arnaud Dolmen, mardi 2 août 2022, à l’aéroport "Guadeloupe – Pôle Caraïbes". De retour chez lui, le batteur, percussionniste et compositeur guadeloupéen s’est montré très étonné de se retrouver face à plusieurs dizaines de personnes venues le saluer. Mais, quoi de plus normal, pour les membres de sa famille, ses proches et ses fans !

Une foule est venue attendre Arnaud Dolmen à l'aéroport "Guadeloupe Pôle Caraïbes" - 02/08/2022. • ©Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

Pour rappel, en juin dernier, Arnaud Dolmen a été lauréat du prix Révélation des Victoires du Jazz 2022, à Antibes. C’est une première, pour un ultramarin. Le musicien avait ainsi été honoré par ses pairs pour son travail et son dernier album "Adjusting".

Hier, l’ambiance était festive et chaleureuse, à l’aéroport. A tel point qu’Arnaud n’a pas hésité à présenter son trophée à la foule, puis à se mettre derrière le Ka pour jouer avec les tambouyé présents.

A sa descente d'avion, Arnaud Dolmen n'a pas hésité à jouer pour la foule venue l'accueillir - 02/08/2022. • ©Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

Tous s’accordent à dire qu’Arnaud a pour force d’être resté humble, simple, accessible et passionné, malgré le succès. Ce garçon toujours si souriant fait bel et bien la fierté de ceux qui le connaissent, de près ou de loin.

Il faut rester soit même, avoir confiance en soit, suivre les conseils, continuer le travail que les ainés ont fait, notamment Georges Troupé pour moi, évoluer aussi avec ce qu’on vit sur le moment (...). Je suis quelqu’un de passionné. Je fais les choses avec le cœur. Si ça peut inspirer et si ça peut élever les esprits et la Guadeloupe, je suis le plus fier. Arnaud Dolmen

Arnaud Dolmen ne s’attendait pas à tant d’honneur. Il l’a redit, ce mercredi matin, à la Résidence Départementale du Gosier, où une cérémonie a été organisée à son intention.

A cette occasion, la Révélation Jazz 2022 a partagé un moment musical avec son ami Sony Troupé, qui est aussi le fils du mentor d’Arnaud, Georges Troupé.

Duo Sonny Troupe & Arnaud Dolmen au ka - 03/08/2022. • ©Département de la Guadeloupe