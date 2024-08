Assassinat de trois personnes, dont un couple de missionnaires américains, en Haïti : un suspect interpellé, filmé et diffusé

©Missions in Haiti inc

Bénice Célestin a utilisé la carte SIM de l’une des victimes du 23 mai dernier ; le voilà principal (et seul) suspect du triple meurtre survenu en Haïti. Les victimes étaient trois membres d’une fondation évangélique : l’un était un ressortissant haïtien et les deux autres, un couple de missionnaires américains. Les Etats-Unis attendant que justice leur soit rendue. La police nationale veut prouver sa mobilisation ; cette dernière a filmé le mis en cause et a diffusé son sommaire interrogatoire.

En Haïti, un individu a été interpellé par la police locale, dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat d’un couple de missionnaires américains et d’un citoyen haïtien, selon un article du site d’information haiti.loopnews.com, daté du 23 août. Il s’agit de Bénice Célestin, un homme de 52 ans dont l’arrestation remonte au 2 août dernier. Ce mis en cause aurait utilisé la carte SIM de l’une des victimes, un jour après les meurtres. Souvenez-vous : dans la nuit du 23 au 24 mai 2024, les trois victimes, toutes membres de l’organisation Missions in Haiti inc, ont été tuées par balles, lors d’une attaque de gang dans un orphelinat de Croix-des-Bouquets une commune située dans la périphérie de la capitale haïtienne Port-au-Prince. Il s’agit de Davy et Natalie Lloyd, deux jeunes d’une vingtaine d’années originaires du Missouri, ainsi que Jude Montis, cofondateur de l’association avec les parents de Davy. Ces trois personnes étaient très impliquées au service de ceux qui ont besoin d’aide, dans le pays caribéen dévasté par l’insécurité, la violence et une crise politique de plusieurs années. À LIRE AUSSI : Trois personnes dont un couple de missionnaires américains tués à Haïti dans une attaque de gangs – 24/05/2024. Le suspect, retrouvé en possession du téléphone portable avec lequel la carte SIM a été utilisée, clame son innocence. Devant les caméras de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), il a tout au plus déclaré avoir entendu des détonations dans la nuit, le soir du drame.

Le service de presse et relations publiques de la police nationale a diffusé une vidéo du sommaire interrogatoire de cet homme sur les réseaux sociaux. Les policiers annoncent être mobilisés pour mettre la main sur toutes les personnes impliquées dans le triple meurtre.

