Assassinat sur fond de sorcellerie : 18 à 30 ans de réclusion pour les trois accusés

La cour d'assises de Paris a condamné ce vendredi (7 avril) une Guadeloupéenne à trente ans de réclusion criminelle pour l'assassinat en 2019 sur fond de sorcellerie vaudou de son épouse, Martiniquaise de 36 ans, ses deux coaccusés écopant de 18 et 25 ans de prison.

Guadeloupe La 1ère avec AFP •

L'avocate générale avait requis jeudi cette même peine de trente ans de réclusion à l'encontre de la principale accusée, la Guadeloupéenne Christy Daupin, ex-conductrice de bus de 42 ans, pour sa responsabilité "essentielle" dans l'assassinat de son épouse martiniquaise.

La cour a assorti cette condamnation d'une période de sûreté des deux tiers, conformément aux réquisitions de l'accusation.

L'avocat de Christy Daupin, Serge Portelli, a annoncé à l'AFP son intention de faire appel de ce verdict.

Sylvia, employée d'un magasin de bricolage et mère de deux jeunes enfants, avait été tuée le 23 mars 2019 dans le parking de son immeuble du XVIIe arrondissement de Paris. Son corps avait été retrouvé un mois plus tard dans un sous-bois du Val-d'Oise.

Elle avait annoncé vouloir se séparer de Christy Daupin mi-2018 après quatre ans de mariage et avait commencé une nouvelle relation.

Le 13 février 2019, elle avait signé un consentement pour que Christy Daupin adopte les jumeaux qu'elle avait mis au monde en 2013. Mais elle disposait de deux mois pour se rétracter.

Christy Daupin affirmait avoir agi sous "l'influence" d'une prêtresse vaudoue haïtienne, qui lui aurait donné des instructions pour un "désenvoûtement" qui a mal tourné.

Vendredi matin, avant que la cour ne se retire pour délibérer, elle avait demandé "pardon à toute la famille", disant "(regretter) vraiment ce qui s'est passé".

Cette thèse du "désenvoûtement" avait été écartée par l'avocate générale, qui avait qualifié le vaudou de simple motif pour "pousser" Christy Daupin vers le but poursuivi, "éliminer la mère de ses enfants" pour "obtenir un statut auprès" d'eux.

Jugés dans le box à son côté depuis le 28 mars, Sabrina Moreau, qui était la nouvelle petite amie de Christy Daupin au moment des faits, et Iven Webster, un proche ami d'origine haïtienne, ont été respectivement condamnés à 18 et 25 ans de réclusion pour assassinat. Des peines de 20 à 22 ans et de 25 ans avaient été demandées à leur encontre par la représentante de l'accusation.

Sabrina Moreau est la seule à avoir toujours reconnu que quand le trio avait attiré la victime dans le parking, c'était "pour la tuer".