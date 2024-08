Association Louis Carlesimo, Air Caraïbes et French Bee : un partenariat gagnant en faveur des enfants malades

L’association Carlesimo bénéficie de nouveau du soutien du Groupe Dubreuil, détentrice des compagnies aériennes Air Caraïbes et French Bee. De quoi lui permettre d’accompagner des enfants malades et leurs familles.

Le groupe Dubreuil soutient l’association Louis Carlesimo, qui offre "rêve et espérance aux enfants malades" via diverses actions. Les deux compagnies aériennes de cette holding familiale sont parties prenantes de divers dispositifs : Air Caraïbes, en tant qu’opérateur spécialiste des Caraïbes et de la Guyane et French Bee, première compagnie française smart cost et long-courrier.

L’association Louis Carlesimo, fondée en 1982, regroupe aujourd’hui plus de 60 bénévoles, médecins, infirmières, artistes ou anonymes, tous unis par le désir d’apporter une aide psychologique et matérielle aux enfants gravement malades et à leurs familles. Depuis sa création, près de 20.000 enfants ont bénéficié de son aide et plus de 400 initiatives ont été organisées et encadrées par les bénévoles.

En plus des activités de loisirs, des animations en milieu hospitalier, de la réalisation de rêves, de l’organisation de concerts, de spectacles et de projets d’aménagement d’espaces récréatifs dans les hôpitaux... il y a eu des voyages.

Air Caraïbes est aux côtés de l’association Louis Carlesimo depuis plus de 16 ans. Avec French Bee, elle annonce renouveler son soutien, en répondant à ses besoins de transport des enfants et d’acheminement du matériel médical vers les hôpitaux de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion.

Grâce à ce fidèle partenariat, l’association a pu faire voyager de nombreux enfants à la découverte des Outre-mer ; à l’inverse, des enfants des territoires ultramarins sont partis à la découverte de l’Hexagone, voire au-delà ! On se souvient notamment de la rencontre entre 40 enfants français, dont des petits malades de chez nous, avec le Père Noël, en Laponie, région au nord de la Finlande.

Ces déplacements ne sont pas anodins ; ils ont largement contribué à l’élaboration de contacts privilégiés entre l’association et les services pédiatriques des hôpitaux de Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, de même que de Martinique, de Guyane, et de l’île de la Réunion, notamment en organisant divers échanges bilatéraux.

C’est donc, pour l’association, une collaboration précieuse et exceptionnelle, qui permet à des enfants atteints de maladie graves de s’offrir un bol d’oxygène, affirme Honoré Carlesimo, le président de l’association.