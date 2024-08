Attention arnaque ! Des sites malveillants proposent de découvrir sa classe avant la rentrée

Partager :

Des sites malveillants proposent de connaître la composition de sa classe en avance. Angoissés par la rentrée scolaire, certains élèves souhaitent connaître leur professeur ou leurs camarades de classe avant le jour J. Certains viennent même scruter les abords de l'école quelques jours avant le rendez-vous fatidique dans l'espoir de trouver des réponses. Mais ces sites sont des escroqueries en ligne et ils sont de plus en plus à fleurir sur la toile.

VoirMaclasse.com ou encore RevealClasse.fr ces sites ont récemment vu le jour sur la toile. Ils vous proposent de découvrir la classe de vos enfants avant le jour de la rentrée. Mais en fait ce sont des sites frauduleux. Comme toute bonne escroquerie en ligne, ces sites revêtent les atours des sites officiels du gouvernement pour inspirer confiance aux internautes. Des données sur les familles récupérées par ces sites frauduleux Une fois sur le site, l'utilisateur doit remplir ses données personnelles. Puis il doit remplir des "missions" pour "vérifier qu'il n'est pas un robot". Il doit alors cliquer sur des liens pour "gagner" différents lots ou installer un navigateur sur son ordinateur. Au final, le parent est redirigé vers des arnaques. Car ces sites frauduleux se rémunèrent en guidant vers des produits et services. Des cyberdélinquants récupèrent des données en lien avec la scolarité des enfants et en font des victimes d’escroqueries, selon le site d'information et collaboratif signal-arnaques.com. Le parent lui ne connaîtra jamais la composition de la classe de son enfant. La composition des classes n'est jamais dévoilée sur internet Le ministère de l'Education nationale rappelle que seuls les chefs d'établissement connaissent la composition des classes et qu’elle est parfois validée dans les derniers jours précédant la rentrée. Il est donc impossible de connaître en avance sur internet la classe de son enfant. Ces sites signalés par les autorités sont aujourd'hui inaccessibles. Mais attention d'autres plateformes pourraient voir le jour.

