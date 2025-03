Génération 2000 : Travail, talent, sourire, rencontre avec la basketteuse guadeloupéenne Prescilla Colombo

Le basket féminin est à l'honneur avec la joueuse guadeloupéenne Prescilla Colombo. À 25 ans, elle enchaîne sa deuxième saison en National 1 avec le Stade Français. Prescilla se fait sa place dans un sport ô combien concurrentiel. Travail, talent, maturité et sourire, c'est la marque de fabrique de cette basketteuse à l'avenir prometteur.

Prescilla Colombo est une grande joueuse, 1m85, grande et talentueuse. Elle évolue au Stade Français et en Nationale 1 depuis deux saisons. Travail, talent, maturité et le sens des responsabilités, Prescilla a mûri.

Je m'énerve beaucoup moins déjà. J'ai appris à écouter le coach. Je suis beaucoup plus mature. J'ai mûri sur certains points et même certains aspects techniques du basket. Moins de précipitation et plus de responsabilité. Cette année, j'y vais jusqu'au bout ! Prescilla Colombo, basketteuse au Stade Français

Prescilla est désormais leader au Stade Français • ©Thomas Chevaleyrias - La 1ère

Une Guadeloupéenne entraînée par un Martiniquais, le duo fonctionne, se comprend et se défie. Prescilla n'est plus une débutante. On compte sur elle. À Paris, elle endosse même le costume du leader.

Aujourd'hui on lui demande d'être une joueuse majeure, de montrer l'exemple et c'est son tour. Regis Racine, entraîneur Stade Français basket

Tout cela, pour une jeune femme qui a une double vie. Assistante commerciale le jour, basketteuse le soir. Un planning démentiel du lundi au vendredi.

Je me réveille à 7h et je ne rentre qu'à 23h mais quand je prends le rythme, ça me va. On a un jour de repos alors j'en profite un maximum et ça passe. Prescilla Colombo, basketteuse au Stade Français

Le prochain rêve de Prescilla est de monter en ligue pro, avec le Stade Français, afin de réinstaller une équipe parisienne dans l'élite du basket.