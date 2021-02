Attention : les arnaqueurs aux travaux de rénovation circulent en Guadeloupe

Ils sont dans le collimateur des autorités depuis plusieurs semaines. Plusieurs hommes sévissent actuellement dans l'Archipel. Ils se présentent comme des commerciaux, et proposent des travaux de rénovation à des personnes vulnérables dans le but d'extorquer des milliers d'euros.

Les récits sont toujours les mêmes et commencent à se multiplier en Guadeloupe. Presque toujours la même histoire : Des démarcheurs en voiture viennent à domicile pour proposer leurs services aux particuliers. Et très souvent, quand ils se sentent en confiance, ils ne lésinent pas sur les moyens pour tout mettre en oeuvre afin d'escroquer le maximum à leur victime. Ce sont en règle générale des personnes agées dont ils arrivent à détourner la méfiance par une mise en confiance bien calibrée.

Marie-Louise Jérémie, fille d'une victime

Des situations qui incitent souvent les familles qui comprennent très vite que leur parent a été abusé, à s'organiser pour se défendre contre les malveillants. Carole Serin s'est même retrouvée à poursuivre l'une de ces équipes d'arnaqueurs pour tenter de permettre aux gendarmes de les interpeller

Carole Serin, fille d'une victime

Alertée un peu partout en Guadeloupe, la gendarmerie a pris les choses à bras le corps. Outre les dépôts de plainte qu'elle enregistre, elle multiplie les conseils de prudence puisqu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

Major Marci, brigade de gendarmerie de Saint Claude

Et malgré les nombreux messages qui circulent sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille qui informe déjà, le nombre de victimes des malfaiteurs continuent d'augmenter. Une raison de plus pour redoubler de précaution et de conseils envers les personnes vulnérables qui vivent seules et peuvent être à la merci de ces arnaqueurs.