«Automobiliste motards d’un jour », une opération pour apprendre à vivre ensemble sur nos routes

Avec déjà 31 morts sur les routes de Guadeloupe, et un lourd tribut payé par les deux roues, la cellule sécurité routière de la préfecture organisait ce samedi l’opération «Automobiliste motards d’un jour », une rencontre entre les deux usagers pour sensibiliser au partage de la route..

Deux personnes sur une moto. A priori rien de très originale. Mais ici, il s'agit bien là d'une opération qui vise à changer les mentalités sur les routes de Guadeloupe.

L'Archipel est, on le sait, un très mauvais éleve en matière de sécurité routière. Et malgré les campagnes de sensibilisation, les opérations coups de poings des forces de l'ordre, rien n'y fait. Le compteur monte et le chiffre s'affiche : Déjà 31 morts depuis le début de l'année, au nombre desquels de nombreux pilotes de deux roues.

Et c'est parce qu'on les sait vulnérables, que la cellule Sécurité Routière de la préfecture et l’association "Les motards du nord", ont organisé l'opération "Automobilistes, motards d'un jour". Elle consiste à inviter les automobilistes à circuler avec un motard pour comprendre les difficultés que ces derniers rencontrent sur les routes.

Une manière de sensibiliser les conducteurs d’automobiles au partage de la route avec les 2 roues pour éviter les drames….déjà nombreux en ce milieu d’année.