Avec moins 1.5 médecins pour 1 000 habitants, l'archipel guadeloupéen fait partie de la moyenne nationale

Depuis une dizaine d’années la France compte de moins en moins de médecins généralistes. Alors que les députés de la majorité travaillent sur une proposition de loi visant à améliorer l’accès au soin, la DREES, la direction de recherche, des études de l’évaluation et des statistiques a réalisé une étude sur la démographie des médecins généralistes par département. Et la Guadeloupe ne fait pas partie des déserts médicaux

P. Robert •

La Savoie, les Pyréennées Atlantiques et les Hautes Alpes sont les départements français les mieux dotés en médecins généralistes, avec plus de 2 médecins pour 1000 habitants quand la moyenne nationale s'établissait l'an dernier à 1,47.

Pour sa part, la Guadeloupe est dans la moyenne, tout comme la Martinique, la Guyane et la Réunion. Selon les chiffres de la DRESS, nous ne faisons donc pas partie des déserts médicaux.

. • ©Ch. Danquin

Ce sont les départements ruraux du centre ouest de l'hexagone, l'Eure, le Cher et Mayotte qui sont tout en bas du tableau.

Mais ce que la DRESS ne précise pas dans ce document, c'est la répartition des cabinets médicaux au sein d'un même département. Et il y a des déserts médicaux, à petite échelle. Certains habitants doivent faire des kilomètres voire des dizaines de kilomètres parfois, avant de trouver un médecin.

Les marges de progression

Est-ce que la situation va s'améliorer dans les années à venir ? La DRESS constate une baisse du nombre de médecins généralistes dans quasiment toute la France et notamment dans les départements qui ne comptent déjà pas assez de médecins au départ.

©O. Duflo

Et pour couronner le tout, ce sont ces mêmes départements qui ont des praticiens de plus en plus âgés : l'Yonne, la Creuse, le Lot.

La bonne nouvelle c'est que, la part des jeunes généralistes augmentent. C'est le cas en Guadeloupe et en Guyane, signe que la relève est là, mais on peut malgré tout se demander si ce sera suffisant.