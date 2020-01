Les avocats mobilisés pour défendre leur régime de retraite

Guadeloupe La 1ère •

Le Conseil National des Barreaux en lien avec la conférence des bâtonniers et les avocats du barreau de Paris appellent les 70.000 avocats de France à durcir la grève contre la réforme des retraites. L’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy soutient cet appel. Toutes les affaires inscrites au role ce jour devraient être renvoyées dans toutes les juridictions. Les avocats sont vent debout contre le projet de réforme. Ils redoutent un doublement des cotisations et la baisse des pensions. Le Conseil National des Barreaux veut défendre "le régime autonome" des avocats, qui s'appuie sur une "caisse qui s'auto-finance".Une assemblée générale se tiendra ce lundi à15H à la Maison de l’avocat pour décider du maintien ou pas de la grève jusqu’à vendredi.