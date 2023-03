Baccalauréat 2023 : Dès ce lundi 20 mars, les lycéens entament le calendrier des examens

Cette année il n'y aura pas d'aménagement du fait de la situation sanitaire. Le calendrier des épreuves du Baccalauréat se déroulera tel que la réforme de cet examen le prévoyait à l'origine. La session 2023 de l’examen du baccalauréat démarre ce lundi 20 mars avec les épreuves de spécialité pour les lycéens de terminale. Cette année on attend 2975 candidats au Bac général et 1183 au Bac technologique. Le calendrier complet, des premières épreuves aux résultats, vous est proposé ici.

Les premières épreuves écrites du baccalauréat 2023 commenceront ce lundi 20 mars . Les élèves de la voie générale et la voie technologique sont donc convoqués pour les épreuves écrites de spécialités sont fixées les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 2023..

Selon la réforme, le baccalauréat général est évalué à 40 % en contrôle continu et 60 % avec les épreuves terminales. Les épreuves terminales comportent deux épreuves écrites de spécialité, choisie par le candidat, l’épreuve de philosophie et le grand oral.

Les épreuves écrites de spécialités sont fixées les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 2023. Représentant 32 % de la note finale de l’examen, ces deux matières (mathématiques, économie, biologie, langues et littérature…) sont choisies par le candidat lui-même, en fonction de ses préférences et de ses envies d’orientation. Et pour la première fois, ces notes (connues à partir du 12 avril) seront prises en compte dans Parcoursup.

Les épreuves de philosophie sont fixées le mercredi 14 juin 2023 matin. L’épreuve de philosophie est la même pour tous. Elle consiste à rédiger pendant quatre heures sur, au choix, un sujet de commentaire et analyse de texte, ou deux sujets de dissertation. Son coefficient est de 8 en voie générale.

Les épreuves du Grand oral du baccalauréat général et technologique sont fixées du lundi 19 juin au vendredi 30 juin 2023. L’épreuve consiste à faire préparer une présentation sur deux questions portant sur les enseignements de spécialité suivis durant l’année de terminale. Le jury en choisit une, à laquelle le candidat doit répondre en vingt minutes

Les élèves de première doivent passer les épreuves anticipées de français qui auront lieu le jeudi 15 juin. Les élèves composeront sur un commentaire de texte ou une dissertation durant quatre heures. L’oral quant à lui se déroulera de fin juin à début juillet.

Les résultats du 1er groupe et les épreuves du second groupe

Les résultats du baccalauréat général et technologique seront communiqués à partir du mardi 4 juillet 2023.

Les épreuves du second groupe du baccalauréat général et technologique, dites "épreuves de rattrapage", se dérouleront jusqu'au vendredi 7 juillet 2023 inclus.

Les épreuves écrites de remplacement sont fixées les jeudi 7 et vendredi 8 septembre et du lundi 11 au mercredi 13 septembre 2023 pour le baccalauréat général et technologique dans l'ordre.

Les épreuves écrites anticipées, qu'elles soient passées au titre de la session 2023 ou par anticipation au titre de la session 2024, sont fixées le vendredi 8 septembre 2023.

Baccalauréat professionnel

Les épreuves générales écrites, communes à tous les candidats, ont lieu les mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 juin, et du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023.

Les épreuves écrites du domaine général auront lieu respectivement :

mardi 13 juin 2023 pour le français et pour l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique ;

pour le français et pour l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique ; mercredi 14 juin 2023 pour la prévention, santé et environnement et pour économie-droit et économie-gestion ;

pour la prévention, santé et environnement et pour économie-droit et économie-gestion ; jeudi 15 juin 2023 pour les arts appliqués et de cultures artistiques ;

pour les arts appliqués et de cultures artistiques ; jeudi 22 juin 2023 pour les langues vivantes A (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) ;

pour les langues vivantes A (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) ; vendredi 23 juin 2023 pour les langues vivantes B (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour).

Les résultats et épreuves de contrôle

Les résultats du baccalauréat professionnel seront communiqués à partir du mardi 4 juillet 2023.

L'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel, se déroulera dans l'ensemble des académies jusqu'au vendredi 7 juillet 2023 inclus.

Les épreuves écrites de remplacement concernées se dérouleront mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 septembre et du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2023.