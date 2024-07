Baccalauréat 2024 : l’affichage papier, un rendez-vous toujours prisé des lycéens

Chaque année, c’est le même scénario : début juillet, le jour J, des lycéens qui viennent de finir leur année de Terminale attendent, entre anxiété et frénésie, l’affichage des résultats du baccalauréat, dans leurs établissements respectifs.

Dès lors que les longues listes sont placardées sur le tableau prévu à cet effet, chacun cherche son nom.

Les patronymes sont en principe mentionnés par ordre alphabétique. Ceux des élèves diplômés figurent, avec précision quant à la mention obtenue, le cas échéant. D’autres sont suivis de la note "admis au second groupe" ; c’est-à-dire qu’ils sont repêchés et devront passer les oraux de rattrapage dans les prochains jours. Les noms des élèves recalés ne figurent pas.

Mais ce rituel a-t-il encore du sens, alors que les résultats sont, depuis plusieurs années, communiqués via Internet ?

Nous nous sommes rendus au Lycée général et technologique "Yves Leborgne", au quartier Poirier de Gissac, à Sainte-Anne. Certes, ce n’était pas la foule des grands jours, mais les lycéens présents, pour ceux qui ont été reçus, ont eu plaisir à voir leur nom noir sur blanc.

Même s’ils se sont déplacés, certains avaient déjà consulté le site dédié, sur leur téléphone portable, pour connaître le verdict. Les relevés de notes détaillés étaient déjà disponibles.

Venir au lycée, c’est aussi partagé sa joie avec ses amis.

J’étais déjà connectée sur Cyclade et après je les ai vus. Parce que je voulais d’abord les voir en ligne et, après, en version papier (...)

Je pense que ceux qui viennent, c’est parce que, en général, ils savent qu’ils vont être admis. Parce que, sinon, c’est plus difficile de se retrouver face au panneau et de passer au second groupe. Et puis, maintenant, c’est le fait de se retrouver avec les copains (...).