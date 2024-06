Baccalauréat : la dernière ligne droite

Au service des examens, l'heure est aux ultimes vérifications. Tout a été organisé et conditionné par les collaborateurs pour que au jour des examens, il n'y ait aucune surprise de dernière minute.

Nous avons commencé à la mi-mai pour le travail préparatoire ce qui est extrêmement important, il faut vérifier à plusieurs reprises et ne pas se tromper parce que toute erreur peut être préjudiciable pour un candidat donc on fait très attention et ça dure encore jusqu'à maintenant et nous irons jusqu'au 10 juillet au moment de la publication des résultats. Il y a quelques années, nous avions une équipe de 17 personnes, on avait énormément de travail, il fallait transporter les copies, anonymiser, etc. Le travail était harassant et très compliqué. Maintenant, avec la numérisation, c'est devenu beaucoup plus simple. Après chaque épreuve, les copies sont numérisées dans l'après-midi et ça suit son cours.