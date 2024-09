Accident mortel de Petit-Bourg : "Ils étaient tout le temps ensemble" raconte le père de l'une des trois victimes de la tragédie

Voisins et amis de longue date, ils ont perdu la vie ensemble, laissant leurs proches dans un profond désarroi, dans une infinie tristesse. Nous sommes allés dans le bourg de Goyave au lendemain du drame, dans le quartier des trois jeunes, âgés de 18 à 19 ans, décédés sur la route de Petit-Bourg la nuit dernière. Le père de l’un d’eux a eu le courage de nous parler, pour évoquer les liens qui les unissaient.

Ils étaient quatre garçons à bord de la même voiture, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 septembre 2024 : trois copains, Yanaël, Frantzy et Tony, âgés de 18 à 19 ans et le petit frère de 16 ans de l’un d’eux, Lucanaël. De retour d’une Baby Shower, une fête visant à célébrer une future maman avant son accouchement, alors qu’ils rentraient chez eux, dans le bourg de Goyave, les trois aînés ont rencontré la mort, sur la route nationale 1, à hauteur de Duquerry, à Petit-Bourg.

Leur véhicule a fait une "violente sortie de route", selon les mots de la gendarmerie ; c’était peu avant 23h15.

Bilan de cette tragédie est lourd : trois jeunes majeurs décédés et un adolescent légèrement blessé, mais certainement traumatisé à vie.

Dans leur quartier, situé non loin de la mairie de Goyave, la tristesse est immense, au lendemain du drame.

Le père de Lucanaël et Yanël Dacalor, deux des victimes de l’accident (dont un qui est décédé), a eu le courage de nous parler, ce dimanche matin. Il évoque la belle amitié qui réunissait les garçons.

(...) Ils étaient tout le temps ensemble, à jouer (quel que soit le truc) tout le temps, tout le temps ensemble, à sortir ensemble, à rester ensemble dans le quartier, venir s’asseoir là, venir regarder la télé chez moi quand il y a un match (...). Freddy Annette, père deux deux victimes de l’accident du 7 septembre 2024, à Petit-Bourg

Ce papa a eu une forte pensée pour les autres parents, auxquels il souhaite beaucoup de courage.

Sa compagne est, elle aussi, "vraiment déboussolée".

Ils reçoivent tous le soutien des nombreuses personnes venues présenter leurs condoléances et partager leur peine.

Son fils décédé devait intégrer l’armée prochainement.Le petit frère qui était dans la voitureest actuellement hospitalisé.

Outre les familles, c’est tout le bourg, tous ceux qui connaissaient ces jeunes, de près ou de loin, qui sont touchés aujourd’hui, notamment cette élue municipale, habitante du bourg. Elle assure les proches des victimes du soutien de la commune.

Nous avons aussi été secoués par cette nouvelle, que moi-même j’ai appris ce matin, à mon réveil. Bien entendu, c’est une nouvelle qui nous attriste, vu le nombre de victimes, leur jeune âge et de la quatrième qui est hospitalisée (...) Monsieur le maire et son conseil municipal seront aux côtés de ces familles, tant pour un accompagnement administratif, mais aussi pour un accompagnement psychologique (...). Helena Nagaman, conseillère municipale déléguée à l’emploi et à l’insertion professionnelle – commune de Goyave

Les familles dont des membres ont eu la force de témoigner, ce dimanche, ont évoqué leur souhait d’exposer ensemble les corps de leurs fils, disparus bien trop tôt, ou d’organiser une commémoration commune en leur honneur, justement "parce qu’ils étaient toujours ensemble".