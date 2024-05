Accident de la route : un homme de 35 ans est décédé à la Jaille Baie-Mahault

Un accident de la route entre un véhicule léger et un deux-roues a fait une nouvelle victime ce samedi soir Route Nationale 1 au niveau de la Jaille à Baie-Mahault. Le conducteur du deux-roues était âgé de 35 ans. C'est la 18ème victime de la route depuis le début de l'année.

Il était 22h08 environ, lorsque les équipes de secours sont intervenues pour un accident de la circulation entre une voiture légère et un deux-roues, Route Nationale 1 au niveau de la Jaille à Baie-Mahault. Arrivées sur les lieux, elles ont constaté qu'il y avait deux victimes dont une, le conducteur du deux-roues âgé de 35 ans, en arrêt cardiaque, qui malgré les gestes de secours et de médicalisation, n'a pu être réanimée et a été déclarée décédé.

Le conducteur de la voiture, âgé de 20 ans, blessé léger en état de choc, a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe.

La circulation a été fortement impactée. Cet accident mortel porte à 18 le nombre de tués sur nos routes depuis le 1er janvier 2024.