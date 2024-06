Actes de vandalisme : l'école élémentaire Pierre Mathieu à Baie-Mahault fermée pour la journée

Suite à des actes de vandalisme de grande ampleur perpétrés dans la nuit de jeudi à vendredi, la mairie de Baie-Mahault a pris la décision de fermer l'école pour la journée. Les parents sont priés de venir chercher leurs enfants. Les cours ne reprendront que lundi 24 juin.

Plus de 11 salles et salles de stockage de matériel ont été vandalisées la nuit dernière à l'école élémentaire Pierre Mathieu située à Convenance Baie-Mahault. Afin de permettre aux enseignants de dresser un inventaire précis des pertes et aux agents de la ville de nettoyer et réparer les dégâts, Madame le maire, Hélène Polifonte, a décidé de fermer l'école toute la journée ce vendredi.

Reprise des cours lundi matin

Les parents d'élèves ont donc été priés de venir récupérer leurs enfants ce vendredi matin. Il n'y aura pas de repas livrés pour la cantine et l'association "Les clés de la réussite" ne sera pas en mesure d'encadrer les élèves. Les cours devraient reprendre normalement lundi 24 juin.