Assassinat à Calvaire, Baie-Mahault : 4 hommes de moins de 25 ans en détention provisoire

Les forces de gendarmerie ont identifié quatre suspects, dans l’enquête ouverte le 23 mars dernier pour assassinat. Ils seraient impliqués dans l’affaire qui a conduit à la mort d’un trentenaire, à Calvaire, Baie-Mahault.

Quatre individus résidant à Baie-Mahault et Pointe-à-Pitre ont été interpellés, placés en garde à vue, mis en examen et sont déjà en détention provisoire, tous inquiétés dans l’enquête ouverte suite à l’assassinat d’un homme de 30, commis le 23 mars dernier.

Un coup de fusil dans le dos, presque à bout portant

Il était 16h00 ce jour-là, quand "deux individus encapuchonnés, cagoulés et porteurs d’armes longues (fusils) se rendaient sur une place située au lieu-dit Calvaire, commune de Baie-Mahault, à proximité des commerces, où se trouvait un groupe de jeunes hommes", relate le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, dans un communiqué. "L’un des deux tirait un premier coup de feu en l’air, avant de se diriger vers un jeune homme qui tentait de prendre la fuite. Ce dernier était alors abattu d’un coup de fusil calibre 12, tiré dans le dos à très courte distance", complète Caroline Calbo.

Alors que la victime s’est effondrée sur la chaussée, ses agresseurs lui ont volé la chaîne qu’il portait autour du cou, avant de prendre la fuite. Grièvement blessé, le trentenaire a succombé, à son arrivée au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG).

Les assassins encourent la perpétuité

L’enquête ouverte en flagrance pour assassinat (c’est-à-dire meurtre avec préméditation) a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie. Les militaires ont déployé d’importants moyens pour les investigations ; la cellule identification criminelle et des unités de la compagnie de Pointe-à-Pitre ont été mobilisées. Elles ont également bénéficié du concours de l’antenne du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) de la Guadeloupe.

D’où l’identification, en quelques jours, de suspects.

Les mis en cause sont tous les quatre des hommes majeurs, de moins de 25 ans.

Ils ont été déférés au tribunal, à l’issue de leurs gardes à vue et présentés à une juge d’instruction. Ils sont d’ores et déjà mis en examen du chef d’assassinat et placés en détention provisoire.

Ces jeunes adultes encourent la réclusion criminelle à perpétuité.