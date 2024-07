EN IMAGES. Spectaculaire accident à la Voie Verte : la conductrice se retrouve la tête dans l’eau de la mangrove

La voiture a effectué une sortie de route et a terminé sur le toit, dans la mangrove, après plusieurs tonneaux, à la Voie Verte - 13/07/2024.

Un véhicule a effectué une sortie de route et a terminé sur le toit, dans la mangrove, après plusieurs tonneaux, à la Voie Verte, à Jarry (Baie-Mahault). La conductrice, choquée, est saine et sauve. Elle avait la tête sous l’eau, quand les témoins ont fait diligence pour la sortir de là. Sa mère témoigne : elle est partagée entre inquiétude et soulagement.

L’accident survenu à la Voie Verte, l’une des très fréquentées routes d’accès à la zone industrielle et commerciale de Jarry, à Baie-Mahault, était plus spectaculaire que grave, fort heureusement. Il s’agissait d’une sortie de route, suivie de plusieurs tonneaux ; la voiture concernée a terminé sa course dans l’eau de la mangrove, sur le toit. C’était ce samedi 13 juillet 2024, en fin de matinée. La voiture a effectué une sortie de route et a terminé sur le toit, dans la mangrove, après plusieurs tonneaux, à la Voie Verte - 13/07/2024. • ©Eric Stimpfling Après avoir contrôlé son état de santé, les sapeurs-pompiers et l’équipe médicale du SAMU n’ont pas jugé utile de conduire la victime à l’hôpital.

Pourtant, la conductrice a, un temps, perdu connaissance, selon les témoins qui l’ont sortie de l’habitacle ; Ils affirment qu'elle avait la tête "dans l’eau". Accident à la Voie Verte : la conductrice à eu, un temps, la tête sous l'eau de la mangrove - 13/07/2024. • ©Eric Stimpfling Choquée, l’automobiliste ne se souvient de rien, pour l’heure. Elle doit probablement la vie aux personnes présentes qui ont agi immédiatement. La mère de cette femme a été appelée par les secours. Venue sur les lieux, elle fait part de son inquiétude : (...) Il faut l’avis d’un médecin. Vue l’état de la voiture, elle avait forcément la tête dans l’eau (...). Gladys, mère de la victime d’un accident de la route à la Voie Verte – 13/07/2024 Mère de la victime d’un accident de la route à la Voie Verte – 13/07/2024 • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe La 1ère Pour rappel, la zone où l’accident s’est produit fait l’objet d’un vaste chantier d’aménagement, depuis plusieurs mois. Le bas-côté de cette portion de route n’est pas stabilisé et il n’y a pas de glissière de sécurité. Voie Verte, à Jarry : le bas-côté n’est pas stabilisé et il n’y a pas de glissière de sécurité - 07/2024. • ©Eric Stimpfling

