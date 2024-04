Mise à 2X2 voies de la Voie Verte : le chantier se poursuit

Partager :

Parmi les chantiers en cours pour fluidifier la circulation sur l'agglomération Pointoise, celui de la Voie Verte, est sans doute l'un des plus important. La mise à 2X2 voies est très attendue par les nombreux automobilistes qui empruntent chaque jour cet axe pour entrer et sortir de la zone industrielle et commerciale de Jarry.

Pour la Région Guadeloupe qui s'est engagée à supprimer tous les embouteillages de l'agglomération Pointoise, l'enjeu est de taille : fluidifier la circulation pour qu'il n'y ait plus de bouchons interminables à la sortie de la Voie Verte, au niveau du grand giratoire de la Jaille. Idem pour entrer dans la zone de Jarry. Pour cela une seule solution : la mise à 2X2 voies de cet axe qui comptabilise environ 120 000 véhicules par jour. Le chantier a déjà démarré depuis plusieurs mois, l'occasion de faire le point sur les phases à venir avec Claudio Di Domenico, Directeur des Grands Travaux Antillais : Claudio Di Domenico Directeur de Grands Travaux Antillais • ©Eddy Golabkan et Ronhy Malety - Guadeloupe la 1ère L'occasion aussi de revenir sur les fameuses fissures apparues après la première phase des travaux d'élargissement : Claudio Di Domenico, Directeur des Grands Travaux Antillais • ©Ronhy Malety - Guadeloupe la 1ère

