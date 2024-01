Voie Verte : une profonde fissure sur la chaussée neuve

Si vous circulez régulièrement sur la Voie Verte, à Jarry, vous l'avez sans doute remarquée : une fissure court sur plusieurs dizaines de mètres, sur une chaussée pourtant toute neuve. La chaussée se fracture déjà, après l’instauration de la route de 2x2 voies. Il s’avère qu’il s’agit d’un phénomène normal, attendu par les opérateurs et sous contrôle, selon eux.

Les usagers de la Voie Verte se posent clairement des questions quant à l'usage fait de l’argent public, alors que la route fraîchement refaite présente une fissure profonde d’une douzaine de centimètres, qui lézarde le bitume sur plusieurs dizaines de mètres.

Les commentaires vont bon train, même si une entreprise prestataire du syndicat mixte Routes de Guadeloupe s’est rendue sur site, pour redonner un aspect normal à la route, dans la matinée de ce vendredi 12 janvier 2024.

Un axe desservant le poumon économique de la Guadeloupe

Cette portion de route est importante. Pour accéder à la zone industrielle et commerciale de Jarry, à Baie-Mahault (ou la quitter), près de 60.000 véhicules l’empruntent quotidiennement.

Mais, en cas d’intempéries, la chaussée y était inondée ; ce qui provoquait de gros embouteillages.

Aux heures de pointe, les ralentissements y étaient aussi systématiques, compte tenu de la fréquentation de ce lien avec le poumon économique de l’archipel.

D’où l’initiative de la Région Guadeloupe, en charge de la politique d'amélioration du réseau routier et de l'aménagement du territoire, de lancer un vaste chantier. Celui-ci a été lancé le 12 juin 2023, pour une durée initialement prévue de six mois.

L’objectif était d’y réaliser une route en 2x2 voies, de sécuriser le site et de régler les problèmes de submersions par les eaux pluviales.

Un "tassement naturel"

Seulement voilà : la chaussée est déjà fracturée, peu de temps après la livraison du chantier.

Reste à savoir pourquoi une telle dégradation est déjà à déplorer.

Le phénomène observé sur place n’est que le résultat d’un tassement inévitable, sur un sol aussi meuble. Car, pour rappel, la Voie Verte traverse une zone de mangrove.

Le gestionnaire du réseau routier de la Guadeloupe explique qu’il ne pouvait être question d’une fermeture, durant plusieurs mois, d’un tel axe à grande circulation. Des réparations régulières sont donc envisagées, sur le long terme, jusqu’à l’arrêt définitif des mouvements de sol. Un choix délibéré, donc, de l’exécutif régional, le donneur d’ordre sur ce projet.

Pour nous, ce n’est pas une surprise, dans la mesure où on est sur un sol qui est instable, on le savait (...). On a des fissures qui vont réapparaître comme ça. C’est pour ça, vous avez vu, que ça s’est manifesté hier et, aujourd’hui, on a l’entreprise qui est prête ; entreprise qui est en train de reboucher ces fissures. Donc, c’est ce qu’on va faire le temps du tassement (...). Sully Pandolf, directeur général des services de Routes de Guadeloupe

Mais cette méthode n’est-elle pas plus coûteuse? Oui, si on considère que l’aspect des travaux.Mais, pour le directeur général des services de Routes de Guadeloupe, c’est une question à aborder globalement, en se posant notamment la question différemment: combien cela coûterait-il de fermer un accès à Jarry sur le long terme, y compris au détriment des usagers qui se pressent quotidiennement dans la zone? Sans doute que les perturbations seraient multiples.

Sully Pandolf affirme enfin qu’il n’y a aucun danger, sur place, dans la mesure où la voie n’est pas fragilisée.