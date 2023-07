Ordination épiscopale de Mgr Guiougou : des centaines de personnes mobilisées pour les préparatifs

Tout doit être fin prêt avant 16h30, dimanche. Les équipes de professionnels et de bénévoles sont à pied d’œuvre, certains depuis plusieurs jours, pour les préparatifs de la messe d’ordination épiscopale du nouvel évêque de la Guadeloupe. Le son, l’image, le confort et la sécurité des convives, la décoration... il y a encore fort à faire, alors que la pluie s’est mêlée aux opérations, à la veille de l’évènement.

La pluie a considérablement perturbé les préparatifs du grand rendez-vous qui se déroulera demain (dimanche 9 juillet 2023), dans l’enceinte du vélodrome "Amédée Detraux", à Gourdeliane (Baie-Mahault) : la messe d’ordination épiscopale de Monseigneur Philippe Guiougou, nommé par le Vatican nouvel évêque de Guadeloupe, en avril 2023.

Les équipes mobilisées risquent de peaufiner l’installation des infrastructures nécessaires et de la décoration jusqu’à tard dans la nuit et toute la matinée de demain.

Le programme est chargé : il faut notamment procéder aux repérages des lieux, disposer les chaises, ériger un podium, des écrans géants, les éléments de sonorisation et de diffusion des images, ou encore vérifier le dispositif de sécurité.

L’objectif est de faire en sorte que tous les convives, au sol ou en gradin puissent assister à la cérémonie dans de bonnes conditions.

Des préparatifs colossaux

À la manœuvre, on trouve de petites mains indispensables qui ont volontiers accepté de participer à l’évènement. C’est le cas de Germaine Morand, qui est en charge de la décoration de toutes les manifestations organisées par la ville des Abymes et au sein de l’église Saint-Luc d’Anquetil ; au vélodrome, "pour le seigneur", elle ne compte pas ses heures, depuis vendredi.

(...) Les fleurs, des bouquets sans cesse, muraux, horizontaux, verticaux. Il ne faut pas compter les heures. Il suffit de travailler, fermer les yeux et travailler sans cesse (...). Germaine Morand, membre du service décoration de la ville des Abymes

L’acoustique, c’est l’affaire de Jean-Claude Chouni, gérant d’une société spécialisée dans l’évènementiel et la sonorisation. Depuis lundi, il a mobilisé huit personnes quotidiennement, pour installer les échafaudages et les enceintes de rigueur, soit 200 m3 de matériel qu’il a fallu entrer manuellement :

C’est un travail effectivement titanesque, parce que ce lieu est extraordinaire et s’y prête. Mais le seul souci c’est que c’est un vélodrome où les accès camions n’ont pas été pensés (...). Jean-Claude Chouni, spécialiste de la sonorisation

Pour le son, les choses vont donc bon train, tant bien que mal.

Reste à produire de l’image, pour tous, en accord avec les circonstances. C’est Jean-Marc Dulice qui s’en charge, d’arrache-pied depuis 5 jours, sans compter les nombreuses heures de préparation préalables :

Il fallait surtout reproduire une vraie église (...). Jean-Marc Dulice, régisseur et réalisateur vidéo

La commission de sécurité a rendu un avis favorable hier, pour la tenue de cette grande cérémonie, qui sera suivie par plusieurs milliers de personnes, dont les 8000 qui pourront être sur place. Sans compter les téléspectateurs de Guadeloupe La 1ère !

Un évènement à suivre sur Guadeloupe La 1ère

L’ordination épiscopale de Monseigneur Guiougou sera, en effet, à suivre sur les antennes télé, radio et Internet de Guadeloupe La 1ère, à compter de 16h15.

La présentation sera assurée par François-Joseph Ousselin, qui nous fera vivre l’évènement et décryptera les différentes étapes de cette messe très attendue.

Attention : circulation réglementée, devant le vélodrome

Parce que la circulation sera plus dense qu’à l’accoutumée, aux abords du vélodrome de Gourdeliane, ce dimanche après-midi, Routes de Guadeloupe va assurer la mise en sécurité des participants et des usagers de la route nationale 2, entre le pont de Beausoleil et celui de l’échangeur de Destrellan.

