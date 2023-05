Tentative d’interpellation à Baie-Mahault : un homme de 26 ans tué

Fond Budan a été le théâtre d’une opération policière musclée, jeudi. Le bilan est dramatique : un homme de 26 ans que les fonctionnaires tentaient d’interpeller a été tué par balle ; ce suspect a voulu prendre la fuite, en voiture, mettant en danger les représentants des forces de l’ordre. L’enquête sur ces faits a été confiée à l’IGPN. Depuis, un autre suspect a été interpellé.

Guadeloupe La 1ère •

Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre a pris les devants, hier (jeudi 11 mai 2023), en communiquant sur un fait divers non sans conséquences, qui s’est produit le jour même à Baie-Mahault : un homme de 26 ans a été tué lors d’une intervention policière.

D’ores et déjà, "une enquête de flagrance pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner a été ouverte et confiée à l’Inspection générale de la police nationale", a annoncé Patrick Desjardins. S’en suivra, dans les prochains jours, une ouverture d’information judiciaire. L’objectif est de déterminer avec précision les circonstances du décès. Le procureur entend jouer la transparence, puisque des communications sont prévues, au fil de l’évolution des investigations, notamment à destination de la famille de l’homme qui a perdu la vie.

C’est une tentative d’interpellation qui aurait mal tourné ; l’opération était menée par des effectifs du RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) et du STPJ 971 (service territorial de police judiciaire), à la section Fond Budan.

Selon le communiqué du Parquet, le suspect a cherché à prendre la fuite au volant d’un véhicule, "malgré les sommations qui lui étaient faites" et, cela, "en mettant en danger plusieurs fonctionnaires de police, dans des conditions que l’enquête déterminera". Les policiers ont alors ouvert le feu et la victime a "essuyé au moins un tir". Par ailleurs, "un policier a été légèrement blessé, lors de l’intervention", précise le procureur, qui s’est rapidement rendu sur place.

Le suspect décédé est présenté, dans le communiqué du Parquet, comme un homme "très défavorablement connu des services de police et activement recherché, pour son implication potentielle dans des faits récents de vols et recels en bande organisée, extorsion aggravée et séquestration".

Deux hommes étaient en faits recherchés, présumés complices de mêmes faits. Outre celui qui a été tué, un autre a depuis été interpellé, la nuit dernière (entre le jeudi 11 au vendredi 12 mai 2023), par le RAID, selon des sources concordantes.