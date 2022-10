Claïd et Claïveun, jeunes patrons de restaurant en herbe

L’entrepreneuriat se conjugue à tous les âges. Les frères Claïd et Claïveun ont sont les preuves. A 9 et 10 ans, ils sont décisionnaires pour tout ce qui concerne le restaurant dont ils sont les patrons, aux côtés de leur mamie, à Baillif.

Nadine Fadel, avec Ludivine Guiolet-Oulac •

Claïd et Claïveun Tolassy sont deux frères âgés de 9 et 10 ans et déjà des entrepreneurs à la tête d’un restaurant, dans la commune de Baillif. Les garçons détiennent cet établissement par l’intermédiaire de leur maman, en tant que représentante légale ; leur associée n’est autre que leur grand-mère. Celle-ci ne manque pas de les consulter et de les laisser prendre des décisions, quelque-soit le sujet en lien avec cette entreprise familiale.

C’est ainsi, par exemple, qu’ils ont tranché, lors de la phase de recrutement des employés.

L’aventure a débuté il y a quatre mois, en juin 2022. La fratrie a souhaité soutenir la mamie, alors que celle-ci envisageait de monter une société, afin d’être à son compte. Très vite, le projet a été rendu possible, grâce à cette motivation collective.

Cette famille a donc trouvé une manière bien originale et concrète de responsabiliser et de former ses enfants.

C’est en fait le mercredi que les deux patrons en herbe vont "au travail". Ils se rendent utiles en salle, soit au plus près des clients, tandis que leur mamie est aux fourneaux. Une aide ponctuelle, donc, de la part de ces mineurs, qui se montrent très investis, lorsqu’ils prennent les commandes et assurent le service.

Ils gardent toujours un œil sur les affaires, en faisant le point quotidiennement avec leur mamie, après l’école.

Le restaurant de Claïd et Claïveun s’appelle "Le Claï’s" et se sont aussi eux qui ont choisi ce nom !