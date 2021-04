Covid-19 : pas de nouvelle contamination, à la Maison d'arrêt de Basse-Terre, après une batterie de tests.

Nadine Fadel •

C’est le soulagement. Les nouvelles sont rassurantes, du côté de la Maison d’arrêt de Basse-Terre.

Les 54 tests PCR de détection de la Covid-19, réalisés ce jeudi 29 avril 2021, se sont tous révélés négatifs.

Le foyer de contamination compte toujours, à ce jour, les quatre cas précédemment évoqués : trois personnes détenues et un membre du personnel pénitentiaire. Les mesures mises en place par la direction semblent, donc, avoir efficacement empêché la propagation du virus, dans l'enceinte de l'établissement.

Pour autant, la direction du site n’entend pas en rester là.

Pour l'heure, seuls les usagers du bâtiment C, où la contamination a eu lieu, ont été testés.

La politique de dépistage va être poursuivie et élargie à l’ensemble de la population carcérale, détenus et personnels, avec le soutien de l’Agence régionale de la santé (ARS), dont les opérateurs se déplaceront sur place, lundi 3 et mardi 4 mai prochain.