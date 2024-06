Génération 2000 : Kévin Danois, future star du ballon rond

Aujourd'hui, il joue devant 40 000 personnes, des stades pleins à craquer mais quand il revient à Basse-Terre, il n'oublie pas le club qui l'a formé, la Gauloise et ses anciens coéquipiers de l'école de foot. Déjà, à l'époque, il sortait du lot. Son jeu, sa technique impressionnaient.

Dans son club formateur, il a laissé le souvenir d'un enfant rigoureux, sérieux, ponctuel, qui ne manquait jamais un entraînement. Avec ses éducateurs, il est peu à peu monté en puissance jusqu'à évoluer en Ligue avec l'AJ Auxerre.

Cette saison a été une saison très joyeuse pour moi. J'ai fait beaucoup de matchs par rapport à la saison dernière. J'ai pu marquer mon premier but aussi. J'en ai mis deux, un en Coupe de France et un en Ligue 2 . Voilà, ça a été une saison pleine de joie... Et on est monté en Ligue 1 !