L’après-Fiona et l’avant-Toussaint du cimetière de Basse-Terre

A l'approche de la Toussaint, le cimetière de Basse-Terre, quelque peu impacté par le passage de la tempête tropicale Fiona, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022, fait l'objet d'un grand nettoyage, effectué par les équipes municipales et les familles.

Outre les effets du phénomène météorologique, comme de tradition, c'est l'occasion de procéder aux nécessaires retouches de peinture sur les tombes, que l'eau a délavées.

Certains secteurs, en particulier, ont souffert du ruissellement. Certaines sépultures à même le sol se sont effondrées, par exemple. La terre et parfois aussi les coquillages qui encadraient les tombes s’en sont allés.

D’autres sont ensevelies sous des tonnes de gravats.

Mais finalement, les visiteurs n'ont pas à déplorer d'importants dégâts, pour la plupart.

Micro trottoir : les quelques dégâts laissés par Fiona au cimetière de Basse-Terre • ©Thierry Philippe - Guadeloupe La 1ère

Les agents municipaux à la manœuvre

Permettre l’accès à tous aux lieux, dans de bonnes conditions, tel est le but de la municipalité qui a mobilisé ses agents techniques. Ces derniers ont nettoyé et sécuriser les lieux, travaillant sans relâche, depuis le passage de Fiona.

Roland Gendrey, 7ème adjoint au maire de Basse-Terre, en charge du cimetière • ©Thierry Philippe - Guadeloupe La 1ère

Le grand nettoyage par la mairie a aussi permis de faire le point sur les projets à mettre en place. Les agents ont constaté que les habitations de certains voisins empiètent sur les lieux. Il est donc prévu d’ériger un mur de séparation.

Nous avons des voisins qui ont presque empiété sur le cimetière. Et comme le quartier va être restructuré, on profitera pour refaire la clôture. De même, nous sommes en train de construire un local technique à l’autre entrée du cimetière, où on pourra accueillir les visiteurs et, en même temps, donner de meilleures conditions de travail à nos employés.