Un relooking de rue, en guise d'action solidaire, pour bien terminer l'année 2021

Une coupe de cheveu, un rasage, un repas, quelques courses... voilà tout ce que les membres de l'association Kréyòl Coast ont offert aux personnes en grande difficulté de Basse-Terre, hier, pour le dernier jour de l'année 2021. Une initiative solidaire qu'ils mènent depuis trois ans.

Guadeloupe la 1ère •

Les fêtes de fin d'année sont souvent propices aux élans solidaires.

C'est ainsi que Kréyòl Coast, une association qui vient régulièrement en aide aux populations en grande difficulté et aux sans domicile fixe (SDF), localement, depuis trois ans, a permis à ces personnes de finir l'année 2021 en beauté.

En effet, hier (vendredi 31 décembre), à Basse-Terre, ses membres ont choisi d'offrir aux plus démunis de la ville une coupe de cheveux. Les hommes ont aussi été rasés de près, dans leur salon de coiffure improvisé, à ciel ouvert.

Et, pour finir, tous ont bénéficié d'un bon repas.

Un beau geste qui a ravi les intéressés. Une action solidaire normale, aux yeux de ceux qui l'ont initiée.

Je suis absolument content de les voir aujourd'hui. Et je suis vraiment content qu'ils m'aient fait une p'tite beauté ! Jean-Louis, habitant de Basse-Terre

Cette opération est récurrente. Mais dans les conditions sanitaires actuelles, Kréyòl Coast a peiné à maintenir tous les rendez-vous prévus. Mais ils ont tenu à oeuvrer spécifiquement pour le dernier jour de l'année dernière, avec les bras chargés d'autres cadeaux.

A part la coupe de cheveux, quand ce sont les fêtes, ou des choses bien précises durant l'année, nous offrons un petit repas, des boites de conserve, on a aussi des sodas, de l'eau... et puis on met aussi la main à la poche et on achète aussi personnellement des choses pour eux. Mély Ranély Vergé-Dépré, membre de l'association Kréyòl Coast