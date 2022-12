Bouillante : un pilote de deux-roues, 43ème mort sur la route en Guadeloupe, depuis début 2022

La courbe du nombre d’accidents est repartie à la hausse, en cette fin d’année. Les drames se succèdent. La semaine débute par l’annonce de la mort d'un motocycliste, à Bouillante, dans un choc frontal avec un bus scolaire.

Nadine Fadel •

Bien triste manière de débuter la semaine : un pilote de deux-roues est décédé, ce lundi matin (5 décembre 2022), lors d’un accident survenu vers 6h40, sur la route nationale 2, à hauteur de Galet, à Bouillante.

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) parle d’un "choc frontal à forte cinétique", alors que ce motocycliste a heurté de plein fouet un bus scolaire, à bord duquel se trouvaient 15 collégiens et le conducteur ; tous ces usagers ont été profondément éprouvés, mais ne présentent que des blessures légères.

Durant les opérations des secours, la circulation a été bloquée dans les deux sens.

Outre les sapeurs-pompiers et le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), la gendarmerie, des agents de Routes de Guadeloupe, des représentants de la mairie et le chef d’établissement des élèves étaient sur place.

Les jours se suivent et chacun amène son lot d’accidents, inexorablement, malgré les efforts déployés par les autorités locales et les services mobilisés sur la thématique de la prévention routière.

Hier après-midi, peu après 16h30, un accident entre une voiture et un minibus, sur l’allée de Saint-Sauveur, à Capesterre-Belle-Eau, a fait douze blessés légers. L'ensemble des victimes a été transporté en milieu hospitalier ; une partie au Centre hospitalier universitaire (CHU) et l'autre au Centre hospitalier de Basse-Terre (CHBT).

Dans ce contexte, la circulation a été interrompue, dans les deux sens, durant près de trois heures.