Actes de vandalisme au collège "S. Telchid" de Capesterre-Belle-Eau

A l'heure de l'entretien, du nettoyage et du fleurissement des tombes de nos chers disparus, certains individus ont profité du week-end prolongé de la Toussaint pour s'introduire au sein du collège "Sylviane Telchid" de Capesterre-Belle-Eau et pour dégrader les lieux.

Le triste constat a été fait ce jour.

Lors de cette intrusion, les malfaiteurs ont notamment éventré le mur du bureau du principal de l'établissement.

Dans un communiqué, Jean-Philippe Courtois, faisant fonction de président du Conseil Départemental de la Guadeloupe, également maire de la ville où ont eu lieu ces actes de vandalisme, condamne cette effraction et les dégâts causés. Il ne compte pas en rester là.

M. Courtois fait part de son indignation devant ces déprédations odieuses et inacceptables, visant à dégrader non seulement les outils de travail d'équipes éducatives, mais plus largement le temple du savoir de jeunes guadeloupéens.

Le Président du Conseil départemental exprime sa solidarité à l'ensemble de la communauté scolaire. Il assure que tous les moyens nécessaires sont mis en oeuvre pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent.

Jean-Philippe Courtois, président du Conseil départemental faisant fonction