Capesterre-Belle-Eau : agression de trois enseignants par un lycéen

Un sentiment de peur règne au sein du lycée "Paul Lacavé" de Capesterre-Belle-Eau, depuis l’agression, hier, de trois professeurs, par un élève. Il aurait notamment frappé un enseignant et proféré des menaces de mort. Une cellule d’écoute a été mise en place par le rectorat, sur place. Le personnel a débrayé, dès ce vendredi matin.

Nadine Fadel, Chantal Horn •

L’équipe éducative du lycée professionnel des métiers de l’automobile "Paul Lacavé" de Capesterre-Belle-Eau a usé de son droit de retrait, ce vendredi matin (22 septembre 2023). Les personnels de l’établissement dénoncent l’agression, notamment physique, de trois de leurs collègues, hier, par un élève.

Ayant le sentiment que l’administration minimise les faits, ils ont organisé une assemblée générale, dans la matinée, en présence d’une délégation du Rectorat. À l’issue de cette réunion, la mise en place d’une cellule d’écoute a été exigée et obtenue, pour les enseignants, mais également pour les élèves ; tous sont sous le choc. "Ils ont peur, nous avons tous peur", a témoigné un enseignant.

L’élève désigné comme agresseur, inscrit en CAP, a menacé de tuer tout le monde, jeudi, selon un professeur joint par téléphone.

Tout est parti d'une altercation entre deux élèves

La situation aurait dégénéré, suite à une altercation entre deux lycéens de la même classe, dont le mis en cause ; l’autre l’aurait regardé bizarrement, nous a-t-il été expliqué.

Une bousculade a suivi, jusqu’à ce qu’un enseignant, témoin de la scène, tente de séparer les deux protagonistes, en emmenant à l’écart celui qui, des deux, semblait être la victime.

Le jeune pointé du doigt aurait alors poursuivi l’encadrant ; d’autres professeurs se sont interposés à leur tour. L’un d’eux aurait reçu plusieurs coups de poing dans le dos.

Une plainte déposée

L’agresseur présumé a été maîtrisé et sa famille prévenue. La police a été alertée et une plainte a d’ores et déjà été déposée.

Selon un enseignant, cet élève aurait quelques problèmes de santé et de comportement ; il a déjà fait l’objet de deux signalements. Compte tenu de son profil, la crainte est réelle au sein de la communauté scolaire.

Le lycée est fermé ce jour et la prise en charge de ceux qui le souhaitent, par des psychologues mandatés par le Rectorat, a débuté.