Lutte contre la violence : Capesterre-Belle-Eau active son Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

La violence ne touche pas que les quartiers de Pointe-à-Pitre, Capesterre-Belle-Eau fait partie des communes également concernées. Récemment, une femme d'une soixantaine d'années a été agressée et blessée pour le vol de son sac à main et un jeune homme de 24 ans mortellement blessé par arme à feu. Le conseil municipal a souhaité convoquer un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’urgence en présence notamment du sous-préfet et du procureur de la République de Basse-Terre.

Chaque jour et jusqu'à la tombée de la nuit, les policiers municipaux patrouillent en ville et hors des murs. Ils veillent au bien-être de la population et surtout sur sa sécurité. À la fois zone police et zone gendarmerie, la ville de Capesterre-Belle-Eau a l'appui de différentes forces de l'ordre. Les seuls petits problèmes que l'on peut avoir sont dus aux soirées clandestines qui pourraient être organisées et qui n'ont pas toute la surveillance qu'il faudrait. C'est là un soucis que nous avons et que nous combattons avec la gendarmerie. Jean-Philippe Danican, Chef de la police municipale de Capesterre-Belle-Eau Des soirées qui peuvent se terminer en drame. Le week-end dernier un jeune homme a été tué par balle. Il fait suite à l'agression d'une retraitée qui a été blessée par son agresseur qui tentait de lui voler son sac. Pour le maire, Jean-Philippe Courtois, c'est le décès et l'agression de trop. D'où la convocation en urgence du Conseil local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. L'objectif c'est que nous puissions prendre des arrêtés pour limiter la vente et la consommation d'alcool passé 21h sur le territoire, que nous puissions aussi mettre en place avec les forces de l'ordre une opération "Place nette" pour pouvoir regagner du terrain, faire peur à celles et ceux qui commettent des méfaits, à ces délinquants. Sur le territoire, retrouver un sentiment de quiétude pour l'ensemble de la population. Jean-Philippe Courtois, maire de Capesterre-Belle-Eau Les services de l'Etat ont répondu favorablement aux demandes du maire. Une opération "Place nette" sera organisée sur le territoire de la commune, avant la fin du mois.

