VIDEOS. Décès de Joël Beaugendre : derniers adieux empreints d’émotion

C’est devant une foule immense que sa dépouille a été exposée, jeudi soir. C’est en présence de très nombreuses personnes que ces obsèques et sa mise en terre ont eu lieu, ce vendredi. A Capesterre-Belle-Eau, la fin de semaine a été consacrée aux derniers adieux à Joël Beaugendre, non sans émotion et hommages.

Ronhy Malety, avec Nadine Fadel •

Les obsèques de Joël Beaugendre, médecin endocrinologue, ont été célébrées ce vendredi 17 mai, à 15h30, en l’église Sainte-Hyacinthe de Capesterre-Belle-Eau, ville dont il a été le maire de 1995 à 2020.

L’élu est décédé samedi dernier (11 mai 2024), à l’âge de 74 ans. Amis, parents, administrés, patients, ou encore personnalités politiques... ils étaient nombreux à assister à la cérémonie funèbre. Les témoignages, empreints d’émotions, se sont succédé.

Joël Beaugendre a été inhumé au cimetière de Capesterre-Belle-Eau.

Voici quelques images de ce moment : Obsèques de Joël Beaugendre à Capesterre-Belle-Eau - 17/05/2024. • ©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère Jeudi soir, la dépouille de l’ancien maire était exposée au stade de Marquisat, où une foule nombreuse est venue lui rendre un dernier hommage.

Édouard Chammougon et Philippe Chaulet, anciens députés-maires respectivement de Baie-Mahault et de Bouillante, notamment, ont témoigné leur tristesse. C’est à voir dans ce reportage : Décès de Joël Beaugendre : veillée populaire • ©Ronhy Malety et François-Joseph Ousselin - Guadeloupe La 1ère

