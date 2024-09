Contestation sociale : un nouveau barrage sur la RN2 à Rivière des Pères

Des roches, des parpaings, du mobilier, tous ces déblais constituent le nouveau barrage sur la RN2 entre Baillif et Basse-Terre, à hauteur de Rivières des Pères. Colère spontanée, protestation contre la vie chère, le barrage n’a pas pour l’instant été revendiqué.

Les parpaings et les roches ont été disposés là dans la deuxième partie de nuit. Du mobilier aussi. Enfin tout ce que l'on a sous la main pour barrer la route nationale 2. Un axe essentiel qui relie Baillif à Basse-Terre. Déjà lundi matin, la même chose. Alors on prend les mêmes et on recommence ?

Du mobilier en travers de la RN2 entre Baillif et Basse-Terre • ©réseaux sociaux

Une protestation non revendiquée pour l'instant

Pour l'instant cette protestation n'a pas été revendiquée. Vie chère ? Imitation de lundi dernier ? Colère spontanée ? Dans tous les cas, le barrage qui s'étale sur la route créée beaucoup d'embouteillages et rend la circulation difficile. Une déviation a été mise en place par Routes de Guadeloupe, le temps de déblayer. Les usagers doivent être prudents et faire preuve de patience.