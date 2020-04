Continuité pédagogique : Radio Inter S'cool rejoint le club des "Nations Apprenantes"

Pendant le confinement, l’Académie de Guadeloupe favorise la continuité pédagogique grâce à un partenariat avec des stations de radios qu'elle a labéllisées "Nation Apprenante". Parmi elles, Guadeloupe la 1ère et Bel radio. Radio Inter S'cool fait aussi partie de ce club, trié sur le volet.

Thierry Philippe et Carole Petit •

Favoriser la continuité pédagogique

Radio Inter S'Cool s'est créée en 28 ans d'existence une belle place dans le paysage radiophonique scolaire. Ses directs radio filmés, ses programmes éducatifs et de proximité lui ont permis au fil du temps de renforcer son audience. La radio en milieu scolaire a été identifiée par l'académie de Guadeloupe comme "programme d'intérêt pédagogique". A sa tête,, proviseure du Lycée Professionnel Ducharmoy (Saint-Claude) et également Présidente de Radio Inter S'Cool.En cette période de confinement, la radio scolaire a su adapter ses programmes dans tous les domaines de l'éducation scolaire. Son objectif, favoriser la continuité pédagogique, instruire en favorisant les échanges avec ses auditeurs toutes générations confondues.La Radio Inter S'cool est soutenue par la Région Guadeloupe et le Conseil Départemental ainsi que le "Fonds de soutien à l'expression".