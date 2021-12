Accident à Gourbeyre : un mort de plus sur la route de Guadeloupe

60 : c'est le nombre de personnes qui ont perdu la vie, sur les routes de Guadeloupe, depuis le début de cette année 2021. Cette victime a été impliquée dans un choc frontal, entre deux voitures, à Gourbeyre. Il y a aussi cinq blessés, dont un grave.

Nadine Fadel •

Peu avant 9h00, ce vendredi 17 décembre 2021, un accident grave est survenu à l’avenue du Général de Gaulle, sur la Route nationale 1, à Gourbeyre, à 200 mètres environ avant le rond-point de Dolé, dans le sens Pointe-à-Pitre/Basse-Terre.

Le choc frontal, entre deux voitures, a été très violent, "à forte cinétique", selon le jargon du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Les pompiers et le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont été appelés à intervenir auprès de six victimes, dont une personne gravement blessée et une autre décédée.

Cet usager est le soixantième mort, sur le réseau routier de Guadeloupe, depuis le début de l'année.

Les secours ont déployé de lourds moyens sur cette opération de sauvetage : quatre véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), un véhicule de secours routier (VSR), un camion-citerne feu (CCF), notamment, pour un total de 20 sapeurs-pompiers, dont deux officiers.

La gendarmerie, Routes de Guadeloupe et le président de la Région étaient également sur place.