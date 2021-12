Journée de sensibilisation sur les addictions au volant, au LPP de Blanchet, à Gourbeyre

La consommation de drogues et d’alcool, chez les jeunes, préoccupe, surtout en cette période festive. Le Lycée professionnel privé de Blanchet, à Gourbeyre, a abordé ce thème, lors d'une journée de sensibilisation, jeudi, car trop d'élèves sont victimes d'accidents ou en décrochage scolaire.

Thierry Philippe •

Les jeunes scolarisés, de plus en plus, consomment voire abusent de drogues et d’alcool. C'est un sujet qui préoccupe, notamment au sein des équipes pédagogiques qui les encadrent.

C'est ainsi que le Lycée professionnel privé (LPP) de Blanchet, à Gourbeyre, a voulu, durant la journée d’hier (jeudi 16 décembre 2021), sensibiliser ses élèves.

Une initiative bienvenue, en cette période festive et quand on sait que déjà 60 personnes ont perdu la vie sur les routes de Guadeloupe, depuis le début de l'année, dont une encore ce vendredi 17 décembre.

Chaque année, le LPP est confronté à des situations déplorables : des élèves victimes d'accidents de la route, ou d'autres en décrochage scolaire, suite à une consommation abusive de cannabis ou d’alcool. Pour la direction et les enseignants, il fallait faire quelque-chose.

Au final, cette action a été très appréciée par les lycéens.

A (re)voir le reportage de Thierry Philippe :