Mère de famille abattue à Gourbeyre : début d’une minutieuse enquête

Dans la section Blanchet, à Gourbeyre, le bas-côté de la RN1 est passé au crible par les gendarmes. Ils recherchent des indices, suite à l’homicide dont a été victime, hier, une femme d’une quarantaine d’années, alors qu’elle était à bord de son véhicule, avec sa fille de 5 ans qui, elle, est saine et sauve.

Nadine Fadel, avec Eric Stimpfling •

Depuis ce matin, ce lundi 15 mai 2023, au lendemain de la mort par balle d’une mère de famille, à Gourbeyre, plusieurs gendarmes sont sur les lieux du crime.

Le bas-côté de la RN1 est scruté par les gendarmes, à Blanchet - 15/05/2023. • ©Eric Stimpfling

Au début de la descente de Blanchet, sur l’avenue du général de Gaulle (RN1), les militaires recherchent minutieusement une ou plusieurs douilles, ou tout autre indice permettant de les mettre sur la piste du tireur, ou expliquant les circonstances du drame survenu aux alentours de 18h30, dimanche.

Le bas-côté de la RN1 est scruté par les gendarmes, à Blanchet - 15/05/2023. • ©Eric Stimpfling

Les pompiers et l’équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) dépêchés sur place, après les faits, pensaient intervenir sur ce qui, au départ, a été décrit comme un accident de la circulation. Mais les secours se sont très vite rendus compte que la conductrice présentait une plaie à la tête. La femme d’une quarantaine d’année a reçu une balle tirée depuis l’extérieur de son véhicule, à travers le pare-brise.

La fille de la victime, âgée de 5 ans, était à bord de la voiture, indemne ; elle a tout de même été prise en charge et conduite au Centre hospitalier de Basse-Terre (CHBT).

Le procureur de la République de Basse-Terre, Xavier Sicot, a ouvert une enquête en flagrance pour homicide ; celle-ci a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie.