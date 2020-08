L'allocation de rentrée scolaire versée ce mardi et revalorisée cette année

L'allocation de rentrée scolaire est versée ce mardi, partout en France, à l'exception de La Réunion et Mayotte où elle a été versée le 4 août. Elle est revalorisée de 100 euros cette année.

Laurence Theatin •

Dina Dolmar - Responsable d'unité à la CAF

Elle est la bienvenue pour de nombreux parents. Et très attendue, particulièrement cette année. L'allocation de rentrée scolaire est versée ce mardi. Elle est exceptionnellement revalorisée de 100 euros, en raison de l'épidémie de Covid-19.Cette allocation est destinée au parents de revenu modeste, ayant à charge un ou plusieurs enfants scolarisés à l'école, au collège ou lycée, ainsi qu'aux étudiants et apprentis. Il doivent être âgés de 6 à 18 ans. Les enfants doivent être nés entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 inclus. Elle peut être versée à des enfants nés avant le 16 septembre 2002, à condition qu'ils soient déjà inscrits au CP.L'allocation de rentrée scolaire est versée sous conditions de ressources. Les revenus doivent être inférieurs à 25 093 euros pour une famille avec un seul enfant, 30 884 pour un ménage avec deux enfants, et 36 675 euros pour une famille de trois enfants. Il faut ensuite ajouter 5791 au plafond par enfant à charge.Cette année, l'aide est deElle peut également être versée à certains parents dépassant le plafond.Les explications de. Elle était en direct dans le journal de 13 heures de Guadeloupe La 1ère et interrogée par Sébastien Gilles.