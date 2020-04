Bac 2020 : Réactions mitigées en Guadeloupe après l'annonce de la validation par contrôle continu

Après l'annonce ce vendredi par Jean-Michel Blanquer de la validation du baccalauréat par contrôle continu en raison de l'épidémie de coronavirus, les réactions ne se sont pas fait attendre. Des réactions très mitigées dans les rangs des syndicats enseignants, des parents d'élèves et des lycéens.



Chantal Horn et Sébastien Gilles •

Eddy Segur, FSU Guadeloupe

Gustave Byram, UNSA Education

Teddy Tancons, SNCL

Michel Gédéon, FAPEG

Mostapha Fourar, recteur d'académie

Du côté des syndicats enseignants, laest la plus catégorique. Par la voix de son Secrétaire Général en Guadeloupe, Eddy Segur, elle s'oppose à la validation du Bac 2020 par contrôle continu intégral et demande au Ministre de l'Education de revoir sa copie., on est plus modéré. Pour Gustave Byram, cette décision manque surtout de précisions, en particulier concernant les BTS.Même demande de précisions de la part du secrétaire académique duGuadeloupe, Teddy Tancons.Du côté des Fédérations de parents d'élèves, on s'interroge également. Pour Michel Gédéon, Président de la, il faut attendre d'avoir les modalités d'organisations.Des lycéens nous ont fait part de leurs réactions. Pour Sydgie en Terminale L, c'est une bonne chose mais pas pour Daniel en Terminale ES.De son côté le recteur Mostapha Fourar a précisé qu’une épreuve de rattrapage pour les élèves de Terminales qui seront repêchés (ceux dont la moyenne oscille entre 8 et 10) sera organisée début juillet.