Les concours Mémoires et Citoyenneté 2020 : un bon cru

L'académie de Guadeloupe a remis "La flamme de l'égalité" et Le Parlement des enfants" ce jeudi matin au Rectorat aux Abymes. Des jeunes des lycées et des collèges ont, pendant l'année, travaillé pour participer à ces concours, et ce malgré une année particulière.

Remi Defrance et Olivier Lancien •

La Flamme de l'égalité catégorie collège

La catégorie lycée de la Flamme de l'Egalité

Ces concours: un engagement

Crise du Covid 19 et mouvement de grève en début d'année... Malgré ces aléas les collégiens et les lycéens ont participé aux deux concours "Mémoire et Citoyenneté 2020: la Flammme de l'égalité et le Parlement des enfants".Cette année le thème de ces concours était : "Devenir Libre". Un contrainte pour ces projets, ils devaient s'articuler autour de l'histoire des traites et des captures, de la vie des esclaves et des luttes pour l'abolition, de leurs effets et de leurs héritages contemporains. Des élèves du 1er et du second degré ont planché. Souvent en visioconférence.DansFlamme de l'égalité ce sont les élèves de 4ème du collège de Gourdeliane, à Baie-Mahault ont été primés.Dans lade la Flamme de l'égalité c'est la section euro-caribéenne du lycée Jardin d'Essai aux Abymes qui s'est imposée.Une satisfaction pour le rectorat. Le recteur d'académie Mostafa Fourar, salue l'engagement de ces jeunes sur ces questions de mémoires. Un engagement aussi compte tenu des conditions de réalisation de ces concours cette année.Pour le concours Le Parlement des enfants ce sont les élèves de CM2 de l'école Suzanne Rollon de Gosier qui ont proposé une loi sur le congé de paternité. Une question qui fait débat dans l'actualité.