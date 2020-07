Coronavirus : des stages d'anglais en Péyi Gwadloup remplacent les voyages linguistiques

L'épidémie de Covid-19 a mis fin aux séjours linguistiques pour l'année 2020. Pendant ces vacances, l'Association des Professeurs d'Anglais de Guadeloupe propose donc à des collégiens et lycéens, un entrainement intensif en anglais... tout en restant au péyi.

Alexandre Houda et Carole Petit •

More english this holiday season

La culture caraïbe en partage

A la Maniocrie, la culture de la Caraïbe anglophone en partage. • ©Alexandre Houda

Ils sont 18 élèves, âgés de 11 à 17 ans. En d'autres temps, ils seraient partis pour un séjour linguistique dans une île anglophone de la Caraïbe, ou aux Etat-Unis ou encore en Angleterre. Mais l'épidémie de Coronavirus et la crise sanitaire qui s'en est suivie, sont passées par là.Alors pour ces vacances 2020, l'Association des Professeurs d'Anglais de Guadeloupe a décidé de proposer aux collégiens et lycéens désireux d'améliorer leur anglais, une nouvelle expérience en Péyi Gwadloup. Encadrés par deux professeurs anglophones, l'un anglais, l'autre originaire de la Dominique, ils vont suivre 35 heures d'apprentissage sur 14 jours.Objectif, utiliser la culture partagée notamment avec les îles anglophones de la Caraïbe. Ce vendredi matin, par exemple, les élèves se sont rendus, accompagnés de leurs professeurs, à la Maniocrie de Capesterre-Belle-Eau. Visite du jardin, atelier cuisson, le tout exclusivement "in english" !Ce stage d'anglais original va durer jusqu'au 29 juillet.

Présentation du Stage 2020 - APAG