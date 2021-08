Le Préfet de Guadeloupe, la Rectrice d'académie et les élus s'entendent pour demander le report de la rentrée scolaire

A l'issue d'une réunion avec les Présidents des Collectivités Régionale et Départementale et l'Association des Maires de Guadeloupe, le Préfet et La Rectrice d'académie, ont exprimé leur préoccupation sur la situation sanitaire. Ensemble, ils relayent auprès du gouvernement le report de la rentrée.

Guadeloupe la 1ère •

Après une première réunion avec les élus samedi 21 août, les présidents du conseil régional Ary Chalus, du conseil départemental Guy Losbar et de l’Association des maires Jocelyn Sapotille se sont entretenus ce lundi 23 août, avec le préfet de région Alexandre Rochatte et la rectrice d’académie Christine Gangloff-Ziegler afin d’évoquer la rentrée scolaire. Dans un communiqué publié ce lundi soir, ils réaffirment leur souhait de voir reporter la rentrée scolaire.



Au vu de la gravité de la situation sanitaire actuelle, le préfet et la rectrice ont également exprimé leur préoccupation et leur attachement à oeuvrer pour que toutes les garanties sanitaires et éducatives soient réunies pour le retour des élèves à l’école. Ensemble, avec les élus, ils s’entendent pour relayer auprès du gouvernement le report de la rentrée scolaire compte tenu du contexte sanitaire actuel.



Par ailleurs, la réunion avec le préfet de région et la rectrice d’académie a également été l’occasion d’acter la mise en place d’un groupe de travail animé par le secrétaire général d’académie et comprenant tous les partenaires de l’éducation : représentants des fédérations de parents d’élèves, des syndicats de chefs d’établissement, des syndicats des personnels de l’éducation et d’enseignants, des syndicats des agents territoriaux, des corps d’inspection, ainsi que des représentants des conseils régional et départemental, afin de garantir une rentrée dans des conditions optimales.



Les élus réaffirment une fois de plus leur engagement à ce que tout soit mis en oeuvre pour le retour des enfants de Guadeloupe à l’école, du primaire au lycée.