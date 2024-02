Avis de recherche : sans nouvelle du septuagénaire Alexandre Allen depuis 6 jours

Alexandre Allen a été vu quittant son domicile de Bergette, à Petit-Bourg, dimanche matin, vers 7h00. Depuis, nul ne l’a plus revu. Sa disparition est jugée inquiétante par les gendarmes, qui lancent un appel à témoins.

Les services de gendarmerie de Guadeloupe ont ouvert une enquête pour disparition inquiétante, hier (vendredi 2 février 2024), concernant le septuagénaire Alexandre Allen.

Ce Basse-Terrien de naissance, âgé de 78 ans, a été vu pour la dernière fois dimanche dernier, le 28 janvier, au moment où il quittait son domicile situé à la section Bergette, à Petit-Bourg ; c’est un voisin qui atteste l’avoir vu, à 7h00 du matin.

L’homme était alors vêtu d'un pantacourt rouge en dessous des genoux à motif façon treillis, d'une chemise à manches courtes bleu clair et blanc. Il portait également des sandales en plastique de la marque Crocs noires, ainsi qu’une sacoche noire. Alexandre Allen a une barbe blanche et une coupe de cheveux afro poivre et sel.

Il a l'habitude de se rendre en bus à Basse-Terre ou à Pointe-à-Pitre, ont précisé ses proches.

Si vous le croisez ou avez des renseignements, la gendarmerie vous demande de composer au plus vite le 17, ou de contacter la brigade de Petit-Bourg au 05.90.94.45.60.