Incendie de véhicule à Viard/Petit-Bourg : un homme en feu plonge dans la mer

Que s’est-il passé, sur la plage de Viard, à petit-Bourg, ce dimanche matin ? Un véhicule a pris feu, ou a été volontairement incendié. Un jeune homme, grièvement brûlé, s’est jeté dans la mer, devant témoins, avant d’être pris en charge par les secours.

Nadine Fadel, avec Jean-Charles Théobald •

C’est un insolite scénario qui s’est déroulé sous le regard médusé de quelques témoins présents sur la plage de Viard, à Petit-Bourg, ce dimanche matin (4 décembre 2022) : peu avant 10h45, alors qu’une voiture a été partiellement détruite par un incendie, au niveau du premier parking du site, ils ont vu un jeune antillais en sortir, en feu, se précipiter vers la mer et plonger.

Très rapidement arrivés sur place, la caserne de Petit-Bourg étant non loin de là, les sapeurs-pompiers l'ont sorti de l'eau et lui ont prodigué les premiers soins, sur le bord de mer, avant l’arrivée du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), dont le médecin a pris le relai.

Les sapeurs-pompiers ont prodigué les premiers soins à la victime - 04/12/2022. • ©Jean-Charles Théobald

La victime présente de graves brulures. Elle était consciente à l’arrivée des secours. L’homme a été conduit au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG).

Tentative de suicide par immolation ? Accident ? Acte malveillant ? Les circonstances de ce drame restent à élucider. Les gendarmes étaient également sur place, afin de relever les premiers indices.