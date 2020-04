Levée de boucliers contre la suppression de 15 postes d'enseignants au lycée des Droits de l'Homme de Petit-Bourg

Alors que l'attention de tous est attirée par la crise sanitaire actuelle, il semble que le Rectorat poursuive sa stratégie de diminution des moyens accordés au 2nd degré. 240 heures pourraient être supprimées au lycée des "Droits de l'Homme" de Petit-Bourg. Parents et professeurs montent au créneau

15 postes en moins à la rentrée 2020

Un véritable démantèlement !



Parents et enseignants solidaires

Nous constatons avec effroi que le lycée de Petit-Bourg est sur le point de subir une véritable saignée.

( Motion SPEG, SNES-FSU, SNCL, FAPEG-LDDH, Parents vigilants )

Moins de moyens, cela signifie pour les élèves des conditions d’apprentissage mises à mal, avec des classes surchargées sur certains niveaux, peu ou pas de dédoublements dans les matières qui nécessitent une disposition en travail par groupes, une suppression d’option et un risque accru de ne pas avoir satisfaction dans le choix des enseignements de spécialité si les ressources humaines sont insuffisantes.

( Motion SPEG, SNES-FSU, SNCL, FAPEG-LDDH, Parents vigilants )

Oubliées les promesses d'hier ?

Nous sommes surpris de l’attitude cavalière du recteur d'académie qui opère une véritable volte-face par rapport aux dispositions arrêtées par nos gouvernants, les partenaires sociaux et les associations de parents d'élèves concernant le gel des suppressions de postes dans l’académie de la Guadeloupe.

( Motion SPEG, SNES-FSU, SNCL, FAPEG-LDDH, Parents vigilants )

Quelle suite, pour les détracteurs du plan du rectorat ?

Rien n'est décidé affirme le Rectorat

Les établissements font actuellement leurs remontées, en termes de moyens, pour la prochaine rentrée. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise pour les suppressions de postes. Chaque situation sera étudiée et analysée par le Rectorat, pour assurer les meilleures conditions de rentrée.

( Communication du rectorat de la Guadeloupe )

